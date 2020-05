Podcast #046 – Entrevista com Reginaldo Leme: a lenda na cobertura da F1

A edição #046 do Podcast Motorsport.com tem um convidado mais do que especial: Reginaldo Leme. O jornalista que tem em seu currículo mais de quatro décadas de cobertura in loco da F1 fala sobre sua trajetória por meio de personagens importantes da maior categoria do automobilismo mundial, com Felipe Motta.

Entre os assuntos, histórias envolvendo Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, pilotos internacionais, além de outros protagonistas. ‘Regi’ também fala sobre rock’n roll, e da amizade com o ex-beatle George Harrison.

Ouça agora:

