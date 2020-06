Podcast #048 – Entrevista com Rubens Barrichello: as curiosidades da carreira do recordista da F1

A edição #048 do Podcast Motorsport.com traz nada menos do que o piloto que mais vezes correu na história da F1: Rubens Barrichello. Vice-campeão por duas vezes e dono de 11 triunfos na maior categoria do automobilismo mundial, Rubinho falou sobre sua vasta carreira com o jornalista Felipe Motta.

A chegada à F1, o relacionamento com grandes lendas da categoria, como Ayrton Senna e Michael Schumacher, além de histórias de cair o queixo estão nesta edição especial do podcast, originada de uma Live no Instagram.

