Na edição de número 50 do Podcast Motorsport.com Brasil, um convidado mais do que especial: Felipe Massa, vice-campeão da Fórmula 1 em 2008 pela Ferrari e hoje piloto da Fórmula E pela equipe Venturi.

Um dos nomes mais carimbados do automobilismo mundial nos últimos anos, o brasileiro tem uma grande trajetória no esporte a motor e conviveu de perto com grandes ícones da F1, como Michael Schumacher, Kimi Raikkonen e até mesmo Charles Leclerc, atual piloto da escuderia.

Neste programa, Massa revela 'causos' com esses e outros pilotos, além de histórias pessoais dos bastidores da categoria máxima. Então confira a 50ª edição do Podcast Motorsport.com Brasil nos players abaixo:

Your browser does not support the audio element.

VÍDEO: Reginaldo Leme avalia dupla da Ferrari e surpreende sobre futuro de Vettel

Ferrari está próxima de completar 1000 GPs; relembre os carros e pilotos da equipe