Podcast #051 – O que a F1 deveria aprender com as demais categorias para melhorar?

A edição #51 do Podcast Motorsport.com é polêmica pura. Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa, Felipe Motta e Guilherme Longo apontam ideias oriundas de outras categorias que poderiam ajudar no futuro da F1. Grid invertido, rodadas duplas, lastro de desempenho e outras medidas seriam bem-vindas?

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho traz à tona o caso de Pedro Paulo Diniz, piloto apontado como pagante, mas que também mostrou grande talento, chegando à F1 e conseguindo bons feitos.

VÍDEO: Novo regulamento da Fórmula 1: salvação ou retrocesso?