A edição #052 do Podcast Motorsport.com traz uma grande entrevista de Felipe Motta com um dos pilotos mais talentosos e importantes da história do automobilismo brasileiro: Christian Fittipaldi.

O filho de Wilsinho Fittipaldi e sobrinho de Emerson Fittipaldi contou tudo sobre o início de carreira no kart, e a rivalidade com Rubens Barrichello, as divisões de acesso, até a chagada à F1 e um dos maiores sustos da vida, com o acidente no GP da Itália de 1993, quando deu uma volta no ar completa, após manobra de Pierluigi Martini, então companheiro de equipe da Minardi.

Christian Fittipaldi relembra batida com companheiro: "Meu respeito por ele é zero"