Podcast #055 – A F1 está de volta! Saiba tudo sobre o "novo normal" da categoria

Finalmente a F1 está de volta, e seguindo uma série de protocolos de segurança, contra a propagação da Covid-19. A espera do início de uma nova temporada, os jornalistas Felipe Motta, Carlos Costa e Erick Gabriel falam da expectativa sobre o campeonato.

Quais são as chances do hepta de Lewis Hamilton, Max Verstappen pode surpreender? E a Ferrari, blefou na pré-temporada? Saiba também das possibilidades dos brasileiros reservas da F1, além dos nossos representantes na F2 e F3.

Esta edição do Podcast Motorsport.com é especial, transmitida em conjunto com o canal do Motorsport.com no YouTube.

