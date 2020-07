Podcast #056 – Entrevista com Bruno Senna: a trajetória no automobilismo e histórias com tio Ayrton Senna

A edição #056 do Podcast Motorsport.com está especialíssima. O jornalista Felipe Motta bateu um papo com Bruno Senna, ex-piloto da F1, campeão mundial de endurance (WEC) e sobrinho do eterno Ayrton Senna.

Durante quase uma hora, o piloto da Rebellion contou os bastidores de sua trajetória, desde os tempos de kart, nas categorias de acesso à F1, o período na maior categoria do mundo, até sua saída, no final de 2012, além da carreira no endurance.

Ouça agora mesmo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

SEXTA-LIVRE: Mercedes sobra e Racing Point mostra força; Red Bull começa atrás na Áustria