A edição de número 58 do Podcast Motorsport.com chega com toda a repercussão do GP da Estíria, da iminente renovação de Valtteri Bottas com a Mercedes e das polêmicas da Fórmula 1 no começo da temporada 2020. E para falar de tudo isso, o piloto brasileiro Igor Fraga, que representa a Academia da Red Bull na F3, debate com os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo.

O mineiro da Charouz Racing System fala de F1 e F3, abordando todas as controvérsias das principais categorias do automobilismo após as duas etapas austríacas do Red Bull Ring. Além disso, o Baú do Charlinho traz uma história sobre Ayrton Senna. Confira:

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Polêmica: entenda o que está por trás da queda de braço entre Renault e Racing Point