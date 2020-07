Podcast #059 – O debate de fãs e ‘haters’ sobre domínio de Hamilton e participação de Eric Granado

A Fórmula 1 completou a primeira sequência de três corridas seguidas, com o GP da Hungria no último fim de semana, e a Mercedes conseguiu a terceira vitória no campeonato, com o segundo triunfo seguido de Lewis Hamilton, que, de quebra, assumiu a liderança do campeonato de 2020, rumo ao heptacampeonato.

Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo, debatem na edição #059 do Podcast Motorsport.com a supremacia da equipe que domina a era híbrida da F1 e se isso acaba sendo um problema a Hamilton.

O programa teve a participação especial de Eric Granado, que venceu a primeira etapa da MotoE em Jerez, na Espanha.

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho conta como foi sua aventura de participar da única edição do Mundial de Rali no Brasil como piloto.

