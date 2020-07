A 60ª edição do Podcast Motorsport.com promete polêmica. Após o cancelamento do GP do Brasil de Fórmula 1, os jornalistas Erick Gabriel, Felipe Motta, Carlos Costa e Guilherme Longo debatem a situação da prova brasileira da principal categoria do automobilismo.

A possibilidade de não haver mais a corrida, por conta do encerramento do contrato entre a empresa promotora do evento e a F1, além da opção do Rio de Janeiro, estão entre os temas. O debate ganha corpo com a participação especial de Reginaldo Leme.

No Baú do Charlinho, Charles Marzanasco Filho conta como uma questão familiar vivida no último fim de semana se assemelhou com o drama vivido pelo Seu Milton, pai de Ayrton Senna, após a morte do piloto. Ouça:

