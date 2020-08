Podcast #061 – Qual é o tamanho da ‘sorte’ de Hamilton ao vencer com três rodas?

A 61ª edição do Podcast Motorsport.com está imperdível. Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa, Guilherme Longo e Felipe Motta analisam o tamanho da vitória de Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha, quando o piloto da Mercedes cruzou a linha de chegada em primeiro ao ter um de seus pneus furado.

A equipe do maior site de esporte a motor do mundo também recebeu Gianluca Petecof, que lidera a temporada 2020 da Fórmula Regional Europeia. O piloto de 17 anos relatou o drama que pode enfrentar, caso não encontre novo patrocinador para completar orçamento de sua participação no campeonato que o pode levar para a pontuação necessária da superlicença.

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho relembra quando Ayrton Senna também teve que guiar com sua McLaren sem uma das rodas, após o fatídico GP do Japão de 1989.

