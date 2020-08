Podcast #064 – Na guerra de bastidores dos circuitos, qual é o calendário dos sonhos da F1?

A Fórmula 1 teve o calendário de 2020 brutalmente modificado por causa da pandemia do novo coronavírus. Isso abriu espaço para pistas que agora estreiam na categoria e outras que voltam a receber o circo, como o GP da Turquia, que teve sua confirmação nesta terça-feira, 25 de agosto.

Os jornalistas do Motorsport.com Erick Gabriel, Carlos Costa, Guilherme Longo e Felipe Motta falam sobre o retorno da prova no Istambul Park, além de montarem seus calendários dos sonhos, assunto esse que deu ‘pano para manga’.

No Baú do Charlinho, Charles Marzanasco Filho faz um paralelo de suas aventuras como piloto (guardada as devidas proporções) e as compara com a fase atual de Sebastian Vettel, na F1.

Ouça agora mesmo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Button compara ‘aniquilador’ Verstappen a Senna e Schumacher: “Adoraria vê-lo enfrentar Hamilton”