A Ferrari chegou à incrível marca de 1000 GPs disputados na Fórmula 1. Foi na corrida que recebeu seu nome em Mugello, mas não houve motivos para celebrar. A escuderia amarga uma de suas piores crises e o cenário para uma pronta recuperação não é favorável.

Jornalistas do Motorsport.com, Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo analisam o momento da equipe mais popular e vencedora da F1. No Baú do Charlinho, Charles Marzanasco Filho fala suas histórias em Le Mans, às vésperas das 24h de 2020. Ouça:

PODCAST Motorsport.com debate a crise sem fim da Ferrari na temporada 2020 da F1

