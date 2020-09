Podcast #069 – Kimi Raikkonen, ‘apenas’ um grande personagem ou um verdadeiro campeão?

O Podcast Motorsport.com chega à 69ª edição trazendo um dos personagens mais marcantes da história da F1: Kimi Raikkonen.

O campeão mundial de 2007 ainda não decidiu sobre seu futuro na categoria, mas traz grandes histórias, após igualar um dos recordes de participação de Rubens Barrichello.

Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo analisam a carreira do finlandês, junto com histórias incríveis de Felipe Massa, Rico Penteado e do jornalista Felipe Motta.

No Baú do Charlinho, uma análise de Charles Marzanasco Filho sobre a complexidade das regras atuais da F1, quando comparadas à outras épocas.

