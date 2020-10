Podcast #070 – A Fórmula 1 perde força com a saída da Honda?

O mundo da Fórmula 1 foi abalado pelo anúncio de que a Honda sairá da categoria ao final da temporada de 2021. Portanto, a partir de 2022, além das novas regras técnicas e esportivas, o campeonato terá apenas três montadoras fornecendo motores para 10 equipes.

Os repórteres do Motorsport.com debatem a decisão da fabricante japonesa e as consequências para F1 e Red Bull. No Baú do Charlinho, Charles Marzanasco Filho explica sua admiração por Nelson Piquet, mesmo tendo sido assessor de imprensa de Ayrton Senna.

