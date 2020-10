Podcast #072 – O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna

A edição 72 do Podcast Motorsport.com é especial. O programa desta semana é em conjunto com o Reta Final, transmitido ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Entre os principais assuntos, o mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato mundial de F1 de Ayrton Senna, após grande duelo contra Alain Prost.

O programa recebeu o jornalista Mário Andrada, que acompanhou a temporada de 1990 de perto e trouxe todos os detalhes dos bastidores.

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho comenta um pouco mais sobre o acidente em Suzuka que definiu aquele campeonato e uma análise sobre os recordes atuais da F1.

