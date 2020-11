Podcast #076 – Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1

A edição desta semana do podcast Motorsport.com é especial, já que Lewis Hamilton se sagrou heptacampeão da Fórmula 1. Assim, o britânico da Mercedes iguala o recorde histórico do alemão Michael Schumacher. Por isso, os repórteres Carlos Costa, Guilherme Longo e Fabio Tarnapolsky fazem uma análise comparativa sobre os dois pilotos com mais títulos na categoria máxima do automobilismo.

O debate traz informações, contextos, análises e opiniões sobre a lendária dupla de competidores da F1. Além disso, no Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho fala sobre o momento de maior ‘moral’ de Ayrton Senna, com histórias até com a polícia!

Ouça agora mesmo!

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Todt fala sobre o estado de saúde de Michael Schumacher; conheça a verdade por trás do caso