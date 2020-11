Podcast #077 - Domínio da Mercedes tira mérito de Hamilton em suas conquistas?

O Podcast Motorsport chega à edição 77 com uma polêmica no ar. Será que o trabalho mais do que excelente da Mercedes faz a vida de Lewis Hamilton se tornar tão fácil, que qualquer piloto poderia conquistar tantos títulos? Ou ele é parte desse trabalho brilhante desde o início da era híbrida da F1?

Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo debatem os verdadeiros méritos do piloto inglês. Além disso, o podcast comemora a marca de 10 milhões de downloads em um pouco mais de um ano de existência.

No baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco filho alerta o aspecto psicológico que Thiago Camilo enfrentará até o dia da decisão da Stock Car 2020 em Interlagos.

Ouça agora mesmo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 2020: Hamilton REVELA ‘defeito’ da Mercedes e mostra como a equipe minimizou o problema; entenda