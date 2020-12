O podcast Motorsport.com entra na 78ª edição repercutindo o GP do Bahrein de Fórmula 1, com o assustador acidente de Romain Grosjean e a oportunidade que o brasileiro Pietro Fittipaldi terá ao substituir o piloto francês da Haas no GP de Sakhir.

Entre os assuntos, a segurança da F1, os acidentes que fizeram 'embrulhar o estômago', além do que esperar do jovem Fittipaldi no fim de semana. No Baú do Charlinho, Charles Marzanasco Filho também vai repercutir o que houve no Bahrein e relembrar o acidente do austríaco Niki Lauda em 1976, com histórias incríveis do austríaco ainda no hospital, durante sua recuperação. Confira:

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em sua estreia na F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Detalhes de como Grosjean sobreviveu ao acidente e a Covid-19 de Hamilton; assista

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!