Podcast #084 – Top-3: as corridas mais marcantes da história da F1 em nossas memórias

Uma boa história relacionada ao esporte a motor não necessariamente está ligada aos resultados. Pelo menos essa é a tônica da edição #84 do Podcast Motorsport.com. Os jornalistas Erick Gabriel, Guilherme Longo e Felipe Motta listam seus top-3 das corridas mais marcantes da história da F1, mas não apenas em provas importantes, como decisões de títulos, mas que, de alguma maneira, moldaram a personalidade de cada um deles.

No Baú do Charlinho, Charles Marzanasco Filho fala sobre alguns exageros sobre as qualidades de Ayrton Senna que as pessoas atribuem ao eterno tricampeão mundial de F1.

