Podcast #085 – Chico Serra esclarece rivalidade com Piquet, amizade com Senna e briga com Raul Boesel

Tricampeão consecutivo da Stock Car entre 1999 e 2001, piloto do Copersucar e da Arrows na Fórmula 1 e vencedor da temporada de 1979 da Fórmula 3 Britânica, Chico Serra é o grande nome do Podcast Motorsport.com.

No divertido e revelador bate-papo, o ícone do automobilismo brasileiro falou sobre a relação com Ayrton Senna, a rivalidade com Nelson Piquet e também sobre a lendária briga com Raul Boesel no GP do Canadá de 1982.

Chico ainda traz histórias do esporte a motor brasileiro e fala de seu filho Daniel, igualmente tricampeão da Stock, além de bicampeão das 24 Horas de Le Mans.

Ouça agora mesmo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Quais PILOTOS da F1 tiveram os maiores SALÁRIOS de 2020 e os que ganharam ‘MIXARIA’