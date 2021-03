Uma das grandes novidades da Fórmula 1 no Brasil será a nova casa que vai fazer a cobertura televisiva da categoria: a Band. Após a novidade chegar e a confirmação dos nomes que tomarão conta das transmissões, o Podcast Motorsport.com pergunta: como seria a transmissão dos sonhos da F1 no Brasil?

Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa, Guilherme Longo e Felipe Motta analisam e debatem o assunto, colocando o aspecto realístico sobre o que o fã mais apaixonado da F1 deseja ver na telinha.

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho fala sobre as polêmicas decisões de pilotos que mudaram de equipe ou até mesmo se aposentaram em momentos surpreendentes.

Ouça agora mesmo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

