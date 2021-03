A Fórmula 1 está voltando e com ela, uma série de novidades, principalmente no Brasil, com a Band na cobertura da categoria. Soma-se a essa novidade outras mudanças, com Stock Car, Porsche Cup, além da Fórmula E, pela primeira vez na TV aberta.

Com tantas alterações, é possível afirmar que esta é uma nova era na cobertura do esporte a motor? Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo recebem Felipe Motta para analisar a atual situação e debater os rumos do que poderá acontecer no esporte como um todo no futuro.

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho fala sobre as primeiras corridas de temporada, que podem ditar o rumo de um campeonato, além desses desafios – nem sempre positivos - para Ayrton Senna.

Ouça agora mesmo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

SÉRGIO MAURÍCIO sobre F1 na BAND: "O diferencial será fazer o que a Globo vinha deixando de fazer"