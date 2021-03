O Podcast Motorsport desta semana destaca a primeira etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, bem como o cenário para o restante do campeonato. Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo debatem os pontos mais polêmicos do GP do Bahrein, além de analisarem como as próximas corridas devem ser.

O ex-engenheiro da Renault na F1, Rico Penteado, o campeão mundial de kart e colunista do Motorsport.com Ruben Carrapatoso e o jornalista Felipe Motta participam desta edição palpitante.

No Baú do Charlinho, Charles Marzanasco Filho fala da briga entre Max Verstappen e Lewis Hamilton e a compara com Senna X Prost em 1990.

