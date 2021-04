O podcast Motorsport.com tem em sua edição 96 a personalidade dos pilotos da Fórmula 1 como tema. A equipe de jornalistas trará nomes que tem grande carisma, mas que não conseguiram tantos resultados positivos.

Será que os pilotos citados também estão na sua lista? No Baú do Charlinho, Charles Marzanasco Filho fala do duro papel de Vatteri Bottas em 2021, muito comparado com o de outros, quando tinham que ‘apenas’ ajudar os grandes nomes do esporte.

