O Podcast Motorsport.com chega à 97ª edição “destilando seu veneno” e elegendo aqueles pilotos que são considerados os maiores 'malas' do paddock da categoria. Quem fazia questão de ser monossilábico em suas respostas à imprensa? Quem desrespeitava membros de equipe publicamente? Quem fazia questão de dizer algo que não cabia em um determinado momento?

Essas e outras histórias você ficará sabendo no programa que conta com a participação especial de Felipe Motta, apresentador dos canais ESPN/Fox Sports, além dos jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo.

Ouça agora mesmo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

'TRETAS', IMPROVISO e 'CAUSOS' de GALVÃO BUENO: Ex-diretor faz revelações do narrador de F1 da Globo