Podcast #100 - Oscar das pistas: histórias da F1 que rendem filme

A edição centenária do podcast Motorsport.com tem um tema especial: histórias da Fórmula 1 (e não só) que poderiam virar filme. No embalo do Oscar, realizado no último fim de semana, a equipe do site debate 'causos' da F1 que renderiam grandes produções.

Entre as sugestões, os escândalos da F1 2007, a rivalidade entre o alemão Nico Rosberg e o britânico Lewis Hamilton na Mercedes, a história por trás da ascensão do sete vezes campeão mundial e muito mais. Confira o programa apresentado por Carlos Costa e comentado por Guilherme Longo, além da participação especial de Felipe Motta, apresentador dos canais ESPN/Fox Sports.

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

F1 - CORRIDAS aos SÁBADOS: Todos os DETALHES, como será, incógnita sobre BRASIL e IMPACTO em equipes

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.