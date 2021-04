O Podcast Motorsport.com traz o programa TELEMETRIA, que é originalmente exibido no canal do YouTube, desta vez com todas as informações sobre o GP de Portugal, em Portimão, além das novidades que a Fórmula 1 traz nesta semana. Rico Penteado, o ex-engenheiro da Renault na F1 vai destrinchar os segredos da pista, além de responder as perguntas do público.

