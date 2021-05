Após o GP de Mônaco de 2021, Max Verstappen, pela primeira vez na Fórmula 1, lidera o mundial de pilotos, depois de vencer a corrida no Principado mais famoso do mundo.

A equipe do Motorsport.com analisa e debate o que pode acontecer de diferente sem que o holandês tenha um papel de franco-atirador. Será que piloto e Red Bull têm condições manter a ponta e finalmente conquistar o tão sonhado título?

Para esta edição, os jornalistas Erick Gabriel e Guilherme Longo recebem Gustavo Faldon e Felipe Motta dos canais ESPN.

