O GP do Azerbaijão, em Baku, marca a sexta etapa da temporada de 2021 da Fórmula 1, e se tem corrida da maior categoria do automobilismo mundial, tem o TELEMETRIA, que abre o fim de semana.

Rico Penteado, ex-engenheiro de motores da Renault na F1, abre o jogo e decifra o traçado com características únicas do calendário, fazendo com que pilotos e equipes tenham bastante trabalho para conseguir tirar o melhor desempenho possível.

