O Podcast Motorsport.com chega à edição 111, falando sobre o atual momento e o futuro de Mercedes e Valtteri Bottas, com os caminhos de equipe e piloto se entrelaçando.

O finlandês precisa dar uma resposta para a equipe para poder garantir mais um contrato, enquanto o time alemão se vê em uma posição como nunca vista durante a era híbrida da Fórmula 1, podendo ter sua sequência de títulos quebrada.

Como ambos podem agir e a temporada de 2021 ter um final feliz? Os jornalistas Erick Gabriel, Guilherme Longo e Carlos Costa recebem Felipe Motta, apresentador dos canais ESPN/Fox Sports para analisar e debater essa complexa situação.

Ouça agora mesmo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: