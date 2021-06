A Fórmula 1 segue com a sequência de três fins de semanas consecutivos de corridas com a primeira de duas provas na Áustria, que terá o nome de GP da Estíria, região na qual está localizado o circuito Red Bull Ring.

Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve na categoria por quase duas décadas fala sobre as características da pista de Spielberg, além de apontar quem pode se dar bem na prova deste fim de semana. Ouça:

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

F1 AO VIVO: 'FOGO CRUZADO' de RBR e MERCEDES e a situação de HAMILTON e BOTTAS | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.