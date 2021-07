Podcast #117: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora?

O Podcast Motorsport.com vai falar sobre um piloto inglês que vem se destacando na Fórmula 1 em 2021, mas que não atende pelo nome de Lewis Hamilton. Trata-se de Lando Norris, que até agora é o único a pontuar em todas as corridas e que conquistou mais um pódio, desta vez no GP da Áustria.

Será que dá para comparar o seu desempenho com os das duas estrelas do campeonato? O jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo analisam o momento do piloto da McLaren e também comentam sobre a corrida no Red Bull Ring, além de projetar o restante do campeonato.

