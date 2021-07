O fim de semana do GP da Grã-Bretanha será histórico. Pela primeira vez, teremos uma ‘mini-corrida’ que definirá o grid de largada para a prova de domingo. Como isso vai impactar as equipes? O campeonato pode ganhar uma nova cara após o evento?

Para responder essas e outras questões, o TELEMETRIA chega com Rico Penteado, que também vai falar sobre as chances de Lewis Hamilton tirar parte da vantagem de Max Verstappen em casa.

OUÇA AGORA MESMO

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

EXCLUSIVO: Mariana Becker vê Hamilton mais irritado, Verstappen maduro e detalha 'treta' com Alonso