O Podcast Motorsport.com chega à edição 123, analisando a primeira metade do campeonato, da Fórmula 1 que acabou com o caótico GP da Hungria, com a vitória inédita de Esteban Ocon.

Os jornalistas Erick Gabriel, Guilherme Longo e Fábio Tarnapolsky falam sobre a corrida e suas anormalidades, bem como as consequências dela para o campeonato.

A equipe também tenta prever o que deve acontecer até o final do ano, em um campeonato com um número recorde de provas.

