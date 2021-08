Podcast #124 – Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

Chegar à Fórmula 1 é uma das tarefas mais difíceis dentro do esporte a motor. Estar lá e se manter é ainda mais duro, mesmo o piloto tendo um grande talento.

Mas, algumas circunstâncias podem fazer com que o competidor tenha que sair da maior categoria do automobilismo mundial, obrigando-o a tomar novos rumos em sua carreira.

A equipe do Motorsport.com reuniu alguns nomes que poderiam ter condições de uma segunda chance na F1, pelo talento mostrado em outras séries, combinado ao que não puderam fazer quando fizeram parte do circo. Confira a lista formada pelos jornalistas Guilherme Longo e Fábio Tarnapolski.

