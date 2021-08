Após três semanas de pausa, a Fórmula 1 retomou as atividades da temporada 2021 com o GP da Bélgica. Foram quase quatro horas de espera para apenas voltas feitas atrás do safety car e Max Verstappen foi declarado o vencedor. Nos bastidores, a situação pegou fogo e, para muitos, a prova foi um fiasco, se colocando entre os pontos mais baixos da história da F1.

Os jornalistas Guilherme Longo, Carlos Costa e Fabio Tarnapolsky analisam a corrida que não aconteceu e suas polêmicas, além de projetar como que isso deve impactar o restante da disputa entre Verstappen e Lewis Hamilton pelo título de 2021. Ouça:

Your browser does not support the audio element.

