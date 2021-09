Após o ‘não-GP’ da Bélgica, a Fórmula 1 segue com sua rodada tripla neste fim de semana, com o GP da Holanda, que retorna ao calendário do Mundial após 36 anos. E a etapa promete, com um amplo favoritismo da Red Bull e de Max Verstappen, que corre em casa, além da curva inclinada de Zandvoort que está dando o que falar.

Será que Verstappen e Red Bull conseguem retomar as lideranças dos Mundiais de Pilotos e Construtores após os importantes pontos conquistados na Bélgica? Ou Hamilton e Mercedes conseguem tirar coelhos da cartola para se manterem à frente dos rivais?

Para essas e outras perguntas - inclusive do público - o TELEMETRIA conta com Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve na Fórmula 1 por quase duas décadas como um dos responsáveis pelos motores Renault.

