A Fórmula 1 se prepara para o terceiro evento pelo terceiro fim de semana seguido, desta vez no tradicionalíssimo GP da Itália, em Monza. O local que normalmente é tomado pelos tifosi na esperança de uma vitória da Ferrari pode ver um velho conhecido se dar bem: Lewis Hamilton.

O engenheiro brasileiro que fez parte da F1 por quase duas décadas, Rico Penteado, vai explicar os motivos que podem deixar os fãs de Hamilton esperançosos e todos os detalhes que cercam a corrida. Ouça já!

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

F1 AO VIVO: A POLÊMICA em torno do motor Mercedes, Red Bull PREOCUPADA e porta fechada para de Vries

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.