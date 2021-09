O Podcast Motorsport.com dedica a edição 133 ao documentário Schumacher, que recentemente estreou na Netflix.

A repercussão entre os fãs da Fórmula 1 foi positiva, mas sempre acompanhada de frases como “eu esperava mais”.

Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo discutem o que poderia ser diferente na obra que mostra grande parte da carreira do heptacampeão mundial. Além deles, o apresentador dos canais ESPN, Felipe Motta também opinou sobre a produção

OUÇA AGORA MESMO (Atenção, contém spoilers)

