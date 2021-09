O Podcast Motorsport.com chega à edição 135 repercutindo a vitória 100 de Lewis Hamilton e o atual momento em que o piloto da Mercedes vive na Fórmula 1, ao ver um rival a altura como principal favorito ao título do campeonato, além de ‘conviver’ com dois compatriotas que prometem ser o futuro da categoria: Lando Norris e George Russell, este último será seu companheiro de equipe a partir de 2022.

Acompanhe a análise e o debate dos jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo, além da participação especial do jornalista Felipe Motta.

