Podcast #136 – Ju Cerasoli faz raio-X da rivalidade Hamilton X Verstappen de quem acompanha direto do paddock

Produtora de Fórmula 1 da Band, a jornalista Julianne Cerasoli cobre a categoria máxima do automobilismo mundial há mais de 10 anos e tem acesso a vários bastidores que escapam aos olhos do público geral. Em entrevista ao Motorsport.com, ela traz suas histórias e conta seus 'causos', sem se furtar de falar sobre a rivalidade do ano: Max Verstappen x Lewis Hamilton. Além disso, ela comenta o momento atual dos carros dos dois pilotos e quem é o favorito para conquistar o título de 2021.

