A edição 138 do Podcast Motorsport.com é em conjunto com o programa RETA FINAL, originalmente transmitido ao vivo no Youtube. Os jornalistas do Motorsport.com analisam e debatem o GP da Turquia de Fórmula 1, que, apesar do duplo pódio da Red Bull, o time austríaco nunca conseguiu se aproximar da Mercedes de Valtteri Bottas, vencedor da corrida, além de contar com uma punição a Lewis Hamilton e a má estratégia do seu time.

