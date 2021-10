A temporada de 2021 da Fórmula 1 vem se destacando como uma das mais emocionantes dos últimos anos. Mesmo antes do seu término, a luta entre Max Verstappen e Lewis Hamilton já é comparada com outras que habitam no imaginário do fã desde o início do novo século.

Os jornalistas Erick Gabriel, Guilherme Longo, Fabio Tarnapolsky e Felipe Motta opinam sobre qual foi o campeonato mais emocionante do século até agora e a perspectiva do de 2021 entrar na lista.

