Podcast #142: Verstappen e Hamilton vão bater como Senna e Prost?

O Podcast Motorsport.com chega à edição 142 discutindo a polêmica declaração do chefe da Mercedes, Toto Wolff, que afirmou recentemente que a disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelo título da Fórmula 1 em 2021 pode acabar do mesmo jeito que Ayrton Senna e Alain Prost em 1989 e 1990: com uma batida proposital.

Em pauta ainda, os assuntos mais palpitantes antes do GP do México, que acontece no próximo fim de semana.

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel, Guilherme Longo e Fabio Tarnapolsky, todos repórteres do Motorsport.com.

