Após dois anos, a Fórmula 1 está de volta ao Brasil, desta vez com o título em aberto e sem a possibilidade de definição em Interlagos.

Mas, isso não quer dizer que a batalha que será vista no autódromo paulistano não ganhe contornos dramáticos, com o título podendo se encaminhar para Max Verstappen, já que as características da pista favorecem os carros da Red Bull.

A equipe do Motorsport.com analisa o atual momento do campeonato de 2021, além de repassar as decisões que Interlagos testemunhou neste século.

