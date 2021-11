Após ausência em 2020 por causa da pandemia, a Fórmula 1 reencontra um de seus destinos mais tradicionais: o Autódromo de Interlagos. O GP de São Paulo é em 2021 a 19ª etapa do mundial e terá também a corrida sprint no sábado, trazendo um ingrediente adicional ao evento que costuma ser emocionante.

Além disso, o campeonato ferve e o TELEMETRIA vem com tudo para a melhor análise sobre o fim de semana em São Paulo. Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve na F1 por quase duas décadas, explica as incógnitas das corridas e o que os fãs podem esperar dos seus pilotos favoritos.

