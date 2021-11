O podcast Motorsport.com traz toda a repercussão do GP de São Paulo de Fórmula 1, falando sobre a exibição de gala de Lewis Hamilton em Interlagos, o que dá ao britânico da Mercedes um impulso na briga pelo título do ano, ainda liderado pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo refletem se o heptacampeão já havia feito algo parecido na carreira, projetam o fim do campeonato e debatem sobre o formato do fim de semana visto em São Paulo, com a corrida sprint.

