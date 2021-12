Frank Williams morreu aos 79 anos, deixando um legado incrível na Fórmula 1, com nove títulos de construtores e sete de pilotos, além de marcar épocas com carros à frente de seu tempo.

A equipe do Motorsport.com recebeu o apresentador dos canais ESPN, Felipe Motta, para analisar e discutir a importância do fundador da Williams. Além dele, Bruno Senna também comentou sobre o tratamento dado na época em que corrida pela escuderia.

F1 2021: Verstappen VAI TROCAR MOTOR na Arábia? A prévia do GP e as homenagens a SIR FRANK WILLIAMS