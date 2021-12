A temporada de 2021 da Fórmula 1 tem roteiro de cinema, mas acontece na vida real. Max Verstappen e Lewis Hamilton chegam para a última corrida rigorosamente empatados e com muita rivalidade entre os dois e suas equipes.

Repórteres do Motorsport.com, Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo analisam quão grandioso este campeonato é e tentam entender do que está cercada a decisão em Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina. Ouça já!

